'Verdachten vergiftiging oud-spion Skripal zijn hoge Russische officieren'

Waarvoor Tsjepiga zijn onderscheiding heeft ontvangen, is niet duidelijk. De meeste lintjes worden in het openbaar uitgereikt, maar omdat bij Tsjepiga gaat om een staatsgeheim is het niet openbaar gemaakt. Op een overheidswebsite is te vinden dat hij gelauwerd is om een vredesmissie. In 2014 voerde Rusland alleen in Oost-Oekraïne geheime militaire operaties uit. De onderzoekers concluderen dat Tsjepiga daar actief was.

Het onderzoek van Bellingcat en The Insider zet de woorden van de Britse premier May kracht bij. Ze zei begin deze maand in het Britse parlement dat twee leden van de GROe achter de vergiftiging zitten. Petrov en Bosjirov worden door het Openbaar Ministerie in Groot-Brittannië bij verstek aangeklaagd voor samenzwering, poging tot moord en het gebruik van het zenuwgas novitsjok.