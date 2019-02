Demonstranten vernielen politieauto bij Lyon, agent in tranen

Minister van Binnenlandse Zaken Castaner noemt het geweld ontoelaatbaar. Hij zegt dat het de taak van de politie is om mensen te beschermen en roept de gele hesjes op te stoppen met het geweld naar de hulpdiensten. Ook staatssecretaris Nuñez heeft zijn onvoorwaardelijke steun voor de politie uitgesproken. Hij spreekt van een laf incident.

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken waren er in heel Frankrijk gisteren weer 41.500 mensen op de been in gele hesjes. De meeste protesten verliepen vreedzaam. Op enkele plekken kwam het, met name na de demonstraties, tot ongeregeldheden.

Zo werd de bekende Franse filosoof Alain Finkielkraut het slachtoffer van discriminatie; mensen riepen in Parijs antisemitische leuzen naar hem. Zowel Castaner als president Macron heeft zijn afkeur uitgesproken over het voorval.

Geweld politie

Ook het geweld dat door de politie wordt gebruikt staat ter discussie. "Dat gaat onder meer over het gebruik van pistolen met rubberen kogels en granaten", zegt correspondent Frank Renout. "Er zijn actievoerders met hoofdwonden, terwijl de rubberen kogels niet op het hoofd mogen worden afgevuurd. Vorige week raakte iemand vier vingers kwijt door een granaat van de politie. De politie zegt: als je ons die wapens afneemt, kunnen we alleen nog met de vuisten vechten of met echte kogels schieten."

Desondanks lijkt het geweld niet toe te nemen, zegt Renout. "Er zijn bijna geen opstootjes meer bij de demonstraties zelf, alleen na afloop."

Sinds de eerste nationale protestdag op 17 november kwamen elf demonstranten om het leven, vooral bij wegblokkades. Zo'n 2000 betogers en ongeveer 1000 agenten raakten gewond.