Opstootjes bij protest gele hesjes Frankrijk, antisemitisch incident Parijs

In Frankrijk hebben gele hesjes voor het veertiende achtereenvolgende weekend gedemonstreerd. Vandaag begonnen de protesten rustig, maar later op de dag laaide het geweld op.

In Parijs, Lyon en Bordeaux zette de politie traangas in om de menigte uiteen te drijven. Demonstranten gooiden met voorwerpen en zetten vuilnisbakken in brand. In Rouen raakten vier mensen gewond toen een automobilist zich door de menigte demonstranten een weg naar buiten probeerde te banen.