Op weg naar de verkiezingen: Baudet en Klaver denken macht Rutte III te breken

Zowel Forum voor Democratie als GroenLinks weet het zeker; zij zijn de partij die de macht van het kabinet-Rutte III kan breken. Want de coalitie van VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie gaat bij de naderende verkiezingen de toch al krappe meerderheid in de Eerste Kamer verliezen, is de overtuiging van de twee partijen.

"Wij hebben straks een sleutelpositie in alle onderhandelingen, op alle dossiers", zei partijleider Baudet vandaag op de ledendag in Den Haag. "Ze zullen ons, hoe klein we ook in de Tweede Kamer zijn, echt nodig gaan hebben."

Volle hand

Partijleider Klaver had op het verkiezingscongres in Zwolle een duidelijke boodschap. "Na maart verliest deze coalitie haar meerderheid. Dan kunnen ze niet langer om ons heen. Dan zullen ze naar ons moeten luisteren." En, zo zei de nieuwe lijsttrekker van de Eerste Kamer Paul Rosenmöller: "Het kabinet moet met een uitgestoken volle hand komen. Anders brengt het zichzelf ten val."