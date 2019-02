Gele hesjes protesteren bij NOS-gebouw

Voor het gebouw van de omroep is ruimte toegewezen waar de betogers hun standpunten kunnen toelichten. NOS-hoofdredacteur Nieuws Marcel Gelauff is aanwezig om het gesprek aan te gaan.

Betoger Jerry Bielsma uit Amstelveen is metrobestuurder. Hij wil dat de NOS meer aandacht aan de gele hesjes besteedt, zodat ze een groter publiek kunnen aanspreken. "We worden genegeerd", zei hij onderweg naar het Media Park. "Rutte kan iedere week oreren wat hij wil, maar dat kunnen wij niet."

Voor sommige betogers gaat het protest over meer dan verzet tegen de media. "We strijden voor wat meer gelijkheid in de maatschappij", zei een man. "Dat de burgers zo uitgeperst worden en de bedrijven miljardenwinsten maken en daar amper belasting over hoeven te betalen, dat raakt mij in mijn hart."

Frankrijk

De gelehesjesbetogingen zijn overgewaaid uit Frankrijk, waar ze begonnen als acties tegen verhoging van de benzineprijzen. Later werden het protesten van diverse aard tegen de autoriteiten, zoals de regering en de politie.

Ook in Nederland gaan met enige regelmaat gele hesjes de straat op. Vandaag wordt niet alleen in Hilversum betoogd, maar staan ook protesten gepland in onder meer Groningen, Weert, Middelburg en Alkmaar.