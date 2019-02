Facebook staat toe advertenties te richten op vaccinatieweigeraars

De Amerikaan Larry Cook is een van de adverteerders, schrijft The Guardian. Cook heeft een anti-vaccinatie-Facebookgroep met meer dan 150.000 leden. Duizenden dollars zijn al gestopt in het promoten van die pagina. Momenteel richt Cook zich specifiek op moeders in de staat Washington waar een mazelenuitbraak aan de gang is.

Overigens is het ook mogelijk om de doelgroep advertenties voor te schotelen die juist de voordelen van vaccineren benadrukken.

Open brieven

Facebook wilde tegenover The Guardian niet reageren op de mogelijkheid voor adverteerders om vaccinatieweigeraars gericht te bereiken. Gisteren zei het bedrijf wel meer te gaan doen om "onjuiste zorg-gerelateerde informatie" te weren van het platform.

Die mededeling volgde op de open brieven van het Amerikaanse Democratische Congreslid Adam Schiff aan Facebook en Google. Hij schreef donderdag dat de bedrijven meer moeten doen om anti-vaccinatie propaganda te weren.

"Facebook en Instagram bevelen berichten aan die ouders ontmoedigen om hun kinderen te vaccineren. Dat is een directe bedreiging voor de volksgezondheid en de vooruitgang die is geboekt bij de aanpak van ziekten die door vaccinatie kunnen worden voorkomen", aldus het Congreslid.

Schiff vroeg de bedrijven ook naar het advertentiemodel. "Het is moeilijk te begrijpen waarom bedrijven reclame inkomsten zouden aannemen om gevaarlijke en misleidende informatie te bevorderen", zegt hij erover tegen The Guardian.

Tweede Kamer wil maatregelen

De Tweede Kamer sprak deze week nog over manieren om de vaccinatiegraad in Nederland te verhogen. Die ligt nu onder de kritische 95 procent, namelijk op 92 procent. De Kamer is daar erg bezorgd over en zei donderdag dat het kabinet snel met maatregelen moet komen.

Het kabinet kondigde eerder al aan dat het ouders die hun kinderen niet inenten wil overtuigen via gesprekken met consultatiebureaumedewerkers. Ook gaat een team op sociale media actief reageren op onzinverhalen over de mogelijke gevaren van inentingen.