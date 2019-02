NFL schikt met knielende quarterback Kaepernick

Colin Kaepernick heeft een schikking getroffen met Americanfootballbond NFL in de zaak die hij had aangespannen tegen clubeigenaren.

De voormalige quarterback van de San Francisco 49ers is al bijna twee jaar clubloos, sinds hij zijn contract met de 49ers opzegde. Kaepernick, die zijn club in 2012 naar de Super Bowl leidde, was een rechtszaak gestart omdat hij vond dat alle teameigenaren van de NFL tegen hem samenspanden. Ze zouden hem bewust geen contract geven, vanwege zijn protest tegen rassenongelijkheid in de VS.

Protest

In de zomer van 2016 startte Kaepernick zijn protest, toen hij knielde toen het volkslied werd gespeeld voor een wedstrijd. Zijn protest werd aanvankelijk nauwelijks opgemerkt, maar kreeg later navolging onder andere spelers.

Het protest van de sporters leidde tot veel ophef. President Trump noemde de spelers die knielen voor het volkslied klootzakken.

Schikking

Ook een oud-ploeggenoot van Kaepernick, Eric Reid, trof een schikking in een vergelijkbare zaak. Hij was de eerste speler die zich aansloot bij het protest van Kaepernick en zat sindsdien ook een tijd zonder club. Inmiddels speelt hij voor de Carolina Panthers.

Wat Reid en Kaepernick hebben afgesproken met de NFL is niet bekendgemaakt. In de korte gezamenlijke verklaring staat alleen dat alle partijen een vertrouwelijke overeenkomst hebben gesloten en dat ze daar verder geen commentaar op zullen geven.