CBS: energierekening valt gemiddeld honderden euro's hoger uit

Deze week bleek al dat er een recordaantal van 1,4 miljoen Nederlanders is overgestapt naar een andere energieleverancier. Veel mensen wisselden van energieleverancier na Prinsjesdag, toen het kabinet aankondigde dat de meeste huishoudens meer geld kwijt zouden zijn aan gas en stroom.

Belastingen

De tarieven voor de energiebelastingen lopen op. Inmiddels bestaat bijna de helft van je energierekening uit belastingen. Het kabinet probeert zo het gasverbruik van huishoudens terug te dringen.

Maar de prijzen voor gas en stroom zijn ook omhoog gegaan, net als de vaste kosten (netwerkkosten en leveringskosten) van energiebedrijven en netbeheerders.

Bovendien is de teruggave op je energiebelasting met 60 euro verlaagd. "Je krijgt in 2019 dus minder geld terug, waardoor je energierekening stijgt", zegt een woordvoerder van Milieu Centraal.

Klimaatakkoord

Mogelijk gaat de energierekening later dit jaar nog meer omhoog. In juli wijzigen energieleveranciers vaak nog hun prijzen. Maar dat hoeft niet per se slecht uit te pakken. Je eindafrekening van 2019 kan dus op een hoger, maar ook op een lager bedrag uitkomen.

Op 13 maart worden de doorrekeningen van het voorlopige klimaatakkoord gepresenteerd. Dat akkoord heeft mogelijk ook nog gevolgen voor de hoogte van de energierekening.