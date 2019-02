Recordaantal Nederlanders wisselt van energiebedrijf om prijs

Vanwege de stijgende energiekosten is vorig jaar een recordaantal Nederlanders gewisseld van energieleverancier. Het waren er 1,4 miljoen, 100.000 meer dan in 2017. Dit komt neer op een stijging van 7,7 procent.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) bevestigt een bericht in het AD hierover. Vooral na Prinsjesdag stapten veel mensen over. Toen werd duidelijk dat huishoudens vanaf dit jaar zo'n 70 euro meer kwijt zijn aan gas en stroom. Volgens de Vereniging Eigen Huis kan het wel 200 euro per huishouden schelen.

Het gaat om voorlopige cijfers, de definitieve overstapcijfers van de ACM komen in mei.