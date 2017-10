'Jaarlijkse stijging energierekening veel hoger dan 70 euro'

De gemiddelde energierekening stijgt volgend jaar niet met 70 euro per jaar, maar met veel meer. Volgens een prijsvergelijker valt de rekening ruim 150 euro hoger uit, Vereniging Eigen Huis (VEH) heeft het zelfs over 200 euro extra per jaar.

Op Prinsjesdag werd duidelijk dat huishoudens volgend jaar zo'n 70 euro meer kwijt zijn aan energie. Daar komt volgens prijsvergelijker Pricewise nog meer bij, door het gebruik van gas zwaarder te belasten en de belastingvermindering voor energie te verlagen.

Het zwaarder belasten van gas kost een gemiddeld huishouden, dat 1500 m3 gas en 3500 kWh stroom verbruikt, nog eens 24 euro extra. Daarnaast krijgt iedereen nu een tegemoetkoming van 373 euro via de belastingvermindering voor energie, die daalt volgend jaar met 62 euro naar 311 euro.

Vereniging Eigen Huis

Ook de Vereniging Eigen Huis rekende de plannen in het regeerakkoord door. De belangenorganisatie denkt dat de energierekening nóg hoger uitvalt. De vereniging zei gisteren dat een gemiddeld huishouden nu ongeveer 570 euro aan belastingen betaalt via de energierekening, maar dat door de maatregelen in het regeerakkoord dat bedrag in 2019 oploopt naar 770 euro.

Ook zegt de VEH dat volstrekt onduidelijk is hoe de nieuwe regering huiseigenaren gaat ondersteunen om energie te besparen. De vereniging is ook kritisch over het vervangen van de regeling rond zonnepanelen.