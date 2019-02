Spanjaarden op 28 april vervroegd naar stembus

Spanje gaat op 28 april naar de stembus voor vervroegde verkiezingen, zegt premier Pedro Sánchez. De regering van sociaaldemocraten kwam deze week ten val nadat begrotingsplannen van zijn regering in het parlement waren weggestemd.

Het kabinet van Sánchez zat maar acht maanden in het zadel. De sociaaldemocraten stuurden vorig jaar met een motie van wantrouwen de conservatieve regering van Mariano Rajoy na een reeks corruptieschandalen naar huis.

Toch kon Sánchez in de praktijk niet krachtig regeren omdat hij in het parlement slechts 84 van de 350 zetels had. Steun kregen de sociaaldemocraten van het linkse blok Podemos, en van Baskische en Catalaanse partijen. Maar uiteindelijk besloten de Catalaanse separatistische partijen niet in te stemmen met de begrotingsplannen. Dat gebeurde na Sánchez' afwijzing om mee te doen met nieuwe besprekingen over onafhankelijkheid.

"Deze regering is steeds bereid geweest om met iedereen de dialoog aan te gaan. Maar alleen binnen de mogelijkheden van de grondwet. Buiten die grenzen kunnen we niets", zei Sánchez vanmorgen. Hij hekelde tijdens zijn toespraak de blokkade door de rechtse oppositiepartijen van een groot aantal sociale wetten die zijn regering had willen doorvoeren. "Nu is het woord aan de Spanjaarden om te kiezen voor vooruitgang."