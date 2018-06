Spaanse regering gestruikeld over groot corruptieschandaal

De regering van de Spaanse premier Rajoy is gevallen. Een meerderheid in het parlement stemde voor een motie van wantrouwen tegen hem. Voorafgaand aan de stemming nam Rajoy al afscheid en bedankte hij het Spaanse volk. Hij feliciteerde de aangewezen interim-premier, Pedro Sánchez van de sociaal-democratische PSOE. Die belooft nieuwe verkiezingen.

Het is voor het eerst in de democratische geschiedenis van Spanje dat het parlement een zittende premier de laan uit stuurt. Aanleiding is een van de grootste corruptieschandalen ooit in het land.

Van de 350 parlementsleden stemden er 180 voor de motie, die ook Sánchez aanwijst als tijdelijke opvolger van Rajoy. Naar verwachting zal Sánchez maandag worden beëdigd. In de dagen erop maakt de sociaal-democraat bekend wie er zitting nemen in de interim-regering.

Wanneer de nieuwe verkiezingen worden gehouden, is nog niet bekend. Analisten denken dat Sánchez die in ieder geval over de Europese, lokale en regionale verkiezingen heen zal tillen. Die worden volgend jaar mei gehouden.

Gisteren suggereerde de PSOE-leider dat hij tot halverwege 2020 zou kunnen regeren, wanneer er al parlementsverkiezingen gepland zijn. Die kans lijkt klein, aangezien de partij van Sánchez slechts 84 zetels heeft in het parlement.

Corruptie binnen de Partido Popular

Vorige week werden partijgenoten van premier Rajoys conservatieve Partido Popular (PP) veroordeeld tot lange celstraffen en hoge boetes tot 4 miljoen euro. Ze hadden zich jarenlang laten spekken door zakenlieden, in ruil voor lucratieve orders. De straffen in de slepende zaak liepen op tot 52 jaar cel.

Niet alleen de individuele politici en zakenlieden, maar ook de partij werd gestraft voor het schandaal. De PP kreeg een boete opgelegd van 245.000 euro, omdat de partij heeft geprofiteerd van een corrupt systeem. Zelf heeft premier Rajoy vanaf het uitbreken van het schandaal volgehouden dat hij van niets wist, iets wat de rechter "niet voldoende geloofwaardig" heeft genoemd.