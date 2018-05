Zware straffen in corruptiezaak regeringspartij Spanje

In Spanje heeft een rechtbank zware straffen opgelegd aan politici en zakenlui die betrokken waren bij een groot en al jarenlang voortslepend corruptieschandaal rondom de conservatieve regeringspartij Partido Popular (PP).

De PP liet zich dik betalen door zakenlieden die in ruil voor hun vrijgevigheid opdrachten en orders kregen toegespeeld. Ondernemer Francisco Correa, die wordt beschouwd als het brein achter de zwendel, moet 52 jaar de cel in. In verhouding met de eis komt hij er genadig vanaf: die was 111 jaar.

De voormalige penningmeester van de PP, Luis Bárcenas, de man die zorgde dat het geld werd uitbetaald aan partijprominenten, wacht 33 jaar cel. Ook moet hij vier miljoen euro boete betalen. Tegen hem was 42 jaar geëist.

Ook de PP zelf gaat niet vrijuit: die krijgt een boete van 245.000 euro vanwege het profiteren van de ongeoorloofde betalingen.

De uitkomst van de rechtszaak is een slag voor premier Rajoy, die in de rechtszaak als getuige moest optreden. Hij heeft verklaard dat hij niets van de betalingen afwist. Van Bárcenas heeft hij zijn handen afgetrokken: volgens hem heeft hij een fout gemaakt door iemand te vertrouwen die dat niet verdiende.

Zwarte boekhouding

Bárcenas werd in 2013 opgepakt, toen er al jaren een onderzoek naar het corruptienetwerk 'Gürtel' liep. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor het bijhouden van een zwarte boekhouding en het wegsluizen van 48 miljoen euro naar geheime rekeningen in Zwitserland. Hem zijn witwassen, oplichting, valsheid in geschrifte en het misbruiken van zijn positie ten laste gelegd.

Correo was in de jaren 90 degene die evenementen en campagnes voor de PP organiseerde. Hij haalde de opdrachten binnen door ambtenaren en politici te tracteren op dure cadeaus en luxe reizen.

Het schandaal veroorzaakte destijds veel beroering in Spanje, dat in die jaren gebukt ging onder een zware economische crisis.