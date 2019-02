Het blijft spannend hoe 'artikel 13' het internet gaat veranderen

Die woorden kunnen worden uitgelegd als een lichte versoepeling voor de techplatforms. Waardoor de verandering wellicht wat minder groot zal zijn dan eerder werd gevreesd. Facebook en Google willen nog niks over de wettekst zeggen, die gaan ze eerst met hun juristen bestuderen.

"Het is heel moeilijk om de precieze consequenties nu al te voorzien", zegt Mireille Eechoud, hoogleraar Informatierecht. "Artikel 13 is alleen al drie pagina's aan tekst, het is super lang en complex voor een wet die in 27 landen moet gaan gelden. Dat gaat niet in elk land voor hetzelfde resultaat zorgen." En dat is ook meteen de kritiek die te horen is: de wet is eigenlijk te ingewikkeld, zegt ook Eechoud.

Waar vooral onduidelijkheid over is, is of het de techplatforms zal lukken om genoeg licentieafspraken te maken, zodat de auteursrechten zijn geregeld."Ik kan me haast niet voorstellen dat dat lukt", zegt Stef van Gompel, bij de UvA gespecialiseerd in auteursrecht. "Dus dat kan betekenen dat die inhoud vervolgens wordt tegengehouden. Al blijven de precieze gevolgen onduidelijk."

De wet bevat daarnaast een aantal uitzonderingen: gevallen waarbij er geen geld aan makers betaald hoeft te worden. Bijvoorbeeld memes, als het gaat om een parodie of citaat. Maar ook daar blijft onzekerheid over bestaan: zien filters van de platforms die moeten bepalen of iets mag worden toegelaten het verschil wel? Andrus Ansip, vicepresident van de Europese Commissie, twitterde gisteren nadat de deal rond was gekomen dat dit allemaal wel goed zou komen: "wie zei dat we memes zouden gaan verbannen, probeerde je voor de gek te houden".