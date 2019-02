Oud-campagneleider Trump loog en schond afspraken met justitie

Een federale rechter in Washington D.C. heeft geoordeeld dat Paul Manafort opzettelijk heeft gelogen tegen aanklagers in het Ruslandonderzoek. Daarmee heeft de oud-campagneleider van president Trump de voorwaarden van zijn schikking met justitie geschonden. Hij had namelijk volledige medewerking beloofd.

De rechter zegt dat Manafort heeft gelogen over drie onderwerpen, waaronder gesprekken met zijn Russische oud-zakenpartner Konstantin Kilimnik. Volgens de FBI heeft Kilimnik banden met de Russische inlichtingendiensten. Manafort zegt dat hij niet heeft gelogen, maar dat hij zich enkele details pas kon herinneren toen zijn geheugen werd opgefrist.

In november werd bekend dat speciaal aanklager Robert Mueller Manafort van liegen beschuldigde. Het oordeel van de rechter kan betekenen dat hij volgende maand een zwaardere straf krijgt, omdat Mueller niet langer gebonden is aan de afspraken. De straf kan hoger uitvallen, omdat hij kan worden vervolgd voor zaken die eerst in ruil voor de verklaring waren geschrapt.