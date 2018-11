'Trumps oud-campagneleider Manafort loog tegen speciaal onderzoeker Mueller'

Paul Manafort, de oud-campagneleider van president Trump, wordt door speciaal aanklager Robert Mueller beschuldigd van liegen. Dat zou zijn gebeurd tijdens het onderzoek naar Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016.

De beschuldiging staat in stukken die maandag bij een rechtbank zijn ingediend. In diezelfde stukken staat dat Manafort het niet met de beschuldiging eens is.

'Schikkingsvoorwaarden geschonden'

Manafort zou hebben gelogen nadat hij in september een schikking met Mueller trof. Hij verklaarde zich toen bereid om mee te werken aan het Rusland-onderzoek. In ruil daarvoor zouden verschillende aanklachten die tegen hem liepen, zoals belastingfraude en het witwassen van geld, vervallen. Met het vertellen van leugens heeft hij volgens Mueller de voorwaarden voor deze schikking geschonden.

Welke leugens Manafort zou hebben verteld, is niet bekendgemaakt.

De rechtszaak waarvoor deze stukken nu zijn ingediend bij de rechtbank heeft niets te maken met zijn werk als campagneleider voor Trump, maar gaat over zijn werkzaamheden als politiek adviseur en lobbyist voor pro-Russische partijen in Oekraïne. Manafort zou daar miljoenen dollars mee hebben verdiend.

De advocaten van Manafort en aanklager Mueller willen zo snel mogelijk een datum vastleggen voor de rechtszaak.