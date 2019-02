Vissers reageren furieus op verbod pulsvissen

De kotterorganisaties vinden het onbegrijpelijk dat "een emotionele lobby het bij de Europese politiek voor elkaar heeft gekregen om de stekker uit innovatie te trekken".

Het verzet tegen pulsvissen komt van Franse en Britse vissers en een aantal milieu-groeperingen. Die stellen dat er geen vis meer te vangen is als Nederlandse pulsschepen voorbij zijn getrokken. Bovendien zou de elektriciteit die door de Nederlanders wordt gebruikt alle leven uit de zee wegnemen. Voor die laatste stelling is geen wetenschappelijk bewijs, maar veel Europarlementariërs lieten zich er vorig jaar wel door overtuigen.

Minister Schouten belooft zich te blijven inzetten voor vernieuwende technieken in de visserij en wil daar ook geld voor uittrekken. De sector noemt dat een doekje tegen het bloeden. "De financiële schade in de hele sector kan oplopen tot 200 miljoen euro. Daarnaast moeten we nog niet denken aan innoveren, als onze beste innovatie ondersteund door wetenschappelijk onderzoek, op basis van emotionele klanken in de prullenbak verdwijnt."