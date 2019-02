Pulsvisverbod komt er, maar helft Nederlandse vissers krijgt uitstel

Heroverweging mogelijk

Het totaalverbod gaat in principe op 1 juli 2021 in. "Maar er is nog een horizon na die datum", zegt Peter van Dalen (ChristenUnie), onderhandelaar namens het Europees Parlement. "Als uit wetenschappelijk onderzoek zou blijken dat pulsvissen niet slecht is, dan kan het besluit worden heroverwogen." Het is een muizengaatje dat de vissers nog zou kunnen redden.

Verder is vanavond afgesproken dat ook na 1 juli 2021 elk EU-land met zes onderzoeksschepen wetenschappelijk onderzoek mag doen naar vernieuwende vistechnieken, waaronder ook de pulstechniek.

Voorstanders totaalverbod woedend

Het onderhandelingsresultaat leidt waarschijnlijk tot veel woede binnen het Europees Parlement. Dat stemde vorig jaar met een grote meerderheid voor een totaalverbod en wil dat dat er snel komt. 2021 is voor veel parlementariërs veel te ver weg. Toch moeten ze bijna wel instemmen.

De Europarlementariërs die voor een snel pulsvisverbod zijn, worden door de onderhandelaars voor het blok gezet. Stemmen ze tegen een verbod vanaf 1 juli 2021, dan is het hele verbod van de baan en moet er na de Europese verkiezingen van mei opnieuw onderhandeld worden. Dat kan jaren duren.

Nú instemmen met een verbod vanaf medio 2021 geeft ze in ieder geval de zekerheid dat dat verbod er komt.