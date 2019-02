Raad Amsterdam verontwaardigd over uitspraken Sylvana Simons

Alle partijen in de Amsterdamse gemeenteraad en burgemeester Halsema hebben afstand genomen van uitspraken van Sylvana Simons, raadslid voor Bij1. Simons wilde debatteren over een incident vorige week bij het gebouw van De Nederlandsche Bank. Agenten schoten daar een man dood, die op hen af kwam rennen met wat later een nepwapen bleek te zijn.

Simons vroeg het college om verantwoording af te leggen over het incident. Ze noemde het politieoptreden onnodig en buitensporig.

Open brief

De opmerkingen van Simons leidden eerder al tot ophef. Zo schreef een Amsterdamse politieagent die betrokken was bij de schietpartij gisteren een open brief. Daarin wees hij Simons er onder meer op dat de man mogelijk bewust de confrontatie had gezocht, in de hoop dat de politie hem zou doden.

"Als je achteraf hoort dat de man die is neergeschoten psychische hulp nodig had, is het wellicht beter als u, in uw positie u eens druk gaat maken over de GGZ en de opvang van mensen met een psychische stoornis in plaats van nu al uw conclusies te trekken", schreef hij aan Simons.

Angst voor politie

Ook in de Amsterdamse gemeenteraad werd vandaag volgens de lokale omroep AT5 met verontwaardiging gereageerd op de opmerkingen van Simons. De andere fractievoorzitters namen afstand van haar uitspraken. Simons verdedigde haar aanvraag voor het spoeddebat. Wel erkende ze dat haar woorden "misschien te scherp waren".

D66-voorman Reinier van Dantzig noemde het debat een dieptepunt uit zijn carrière. Fractievoorzitter Eric van der Burg van de VVD zei dat Simons zich kapot moet schamen, omdat zij de suggestie wekt dat zwarte mensen moeten vrezen voor de politie en het Openbaar Ministerie.

Simons zei in reactie daarop dat ze begrijpt dat "jongeren van kleur" angst hebben voor de politie. PvdA-fractievoorzitter Sofyan Mbarki en DENK-raadslid Numan Yilmaz zeiden allebei zich niet te herkennen in het door Simons geschetste beeld.

Groot drama

Burgemeester Halsema sprak van een groot drama voor alle betrokkenen. "Ik heb gisteren met de betrokken agenten gepraat. Dit is niet waarom je agent wordt. Je wordt agent omdat je mensen wil dienen. Omdat je de stad veiliger wil maken. Het is een nachtmerrie en traumatische gebeurtenis voor de agenten. Deze agenten verdienen ons inlevingsvermogen en niet ons oordeel. We kunnen trots zijn op onze politie", citeert AT5 Halsema.