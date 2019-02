Amsterdammer wilde mogelijk doodgeschoten worden door de politie

De man die gisteren werd neergeschoten door de politie bij De Nederlandsche Bank wilde gedood worden door een politiekogel, vermoedt het Openbaar Ministerie.

De politie kreeg rond 19.00 uur een melding binnen over een man met een vuurwapen die "dreigend rondliep" bij het Oosteinde in het centrum van Amsterdam. Agenten gingen erheen en spraken de man aan.

Toen hij dreigend op de agenten afliep, schoten ze hem neer. Volgens het OM had de man, een 31-jarige Amsterdammer, een nepvuurwapen bij zich dat nauwelijks van echt te onderscheiden was, maar verder wil justitie er niets over kwijt.

Het slachtoffer overleed ter plaatse. Een fietser die passeerde raakte gewond aan zijn been. Een woordvoerder van De Nederlandsche Bank zei gisteren dat het erop lijkt dat het incident niets met de bank te maken had.