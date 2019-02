Veroordeelde doodslaan Lucas de Ruwe gaat in hoger beroep

De man die is veroordeeld voor het doodslaan van Lucas de Ruwe gaat in hoger beroep. Dat bevestigt de rechtbank Midden-Nederland. De 26-jarige Dirk K. kreeg op 1 februari een celstraf van zes jaar voor de dodelijke mishandeling.

Lucas de Ruwe uit Maarsbergen (25) werd in juli meerdere keren op zijn hoofd geslagen. Dat gebeurde 's nachts in een afhaalrestaurant in Utrecht. Voor de deur was ruzie ontstaan tussen K. en de vriendengroep van De Ruwe.

Het personeel van de grillroom suste de ruzie, maar even later kwam K. terug en sloeg op het slachtoffer in. De Ruwe raakte zwaargewond en overleed na vijf dagen in het ziekenhuis. K. werd een dag later opgepakt.

Het Openbaar Ministerie had zeven jaar cel geëist. De straf werd lager omdat het volgens de rechtbank niet is bewezen dat de dader een vooropgezet plan had. K. reageerde woedend op de uitspraak. Hij gooide met zijn stoel en schopte tegen een deur. Hij riep toen ook al dat hij in hoger beroep zou gaan.

Familie

Ook de nabestaanden van De Ruwe waren niet tevreden met de straf. "Te laag", zei zijn zus Marloes de Ruwe. "Er staat een maximumstraf van tien jaar op, vervolgens wordt zeven jaar cel geëist, en dan krijg je zes jaar. Ik kan daar niet blij van worden."

Toch zeiden de nabestaanden niet te hopen op een hoger beroep. "Dan zit je het komende jaar weer in een emotionele achtbaan. Je moet weer door alles heen. De zitting opnieuw, de uitspraak opnieuw, het spreekrecht opnieuw. Nee", zei Marloes de Ruwe. Het Openbaar Ministerie heeft geen beroep aangetekend.

Marloes en Benno de Ruwe hopen dat mensen voortaan beter nadenken na een opmerking en niet overgaan tot geweld. Benno refereerde aan het nummer Zinloos van Lange Frans en Baas B., dat gaat over zinloos geweld: