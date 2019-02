Nabestaanden Lucas de Ruwe willen geen hoger beroep

De nabestaanden van de doodgeslagen Lucas de Ruwe hopen dat er geen hoger beroep komt in de zaak tegen de dader, hoewel ze de straf veel te laag vinden. "Ik hoef hier niet nog een keer doorheen", zegt zus Marloes de Ruwe. Vanmiddag kreeg ze het vonnis van zes jaar cel te horen.

De 25-jarige Lucas de Ruwe uit Maarsbergen werd in juli in een Utrechtse grillroom neergeslagen door iemand met wie hij en zijn vrienden even daarvoor buiten een woordenwisseling had gehad. Hij overleefde dat niet. De dader, een Utrechter van 26, moet nu dus zes jaar de cel in.

"Te laag", noemt Marloes de Ruwe de straf. "Er staat een maximumstraf van tien jaar op, vervolgens wordt zeven jaar cel geëist, en dan krijg je zes jaar. Ik kan daar niet blij van worden."

Opwelling

Zij en haar broer Benno hebben vooral moeite met het oordeel van de rechter dat de dader handelde in een opwelling. "Als jij wegloopt na een lollige opmerking, tweeënhalve minuut later terugkomt nadat je even rustig een muziekje hebt geluisterd en vervolgens mijn kleine broertje van 25 vol in zijn gezicht slaat, dan denk ik niet dat dat een opwelling is."

Toch hopen de nabestaanden dat het Openbaar Ministerie de zaak laat rusten. "Dan zit je het komende jaar weer in een emotionele achtbaan", zegt Marloes. "Je moet weer door alles heen. De zitting opnieuw, de uitspraak opnieuw, het spreekrecht opnieuw. Nee."