'Fraude op vestiging van hogeschool Stenden in Qatar'

De Inspectie van het Onderwijs doet onderzoek naar examenfraude op de vestiging van hogeschool Stenden in Qatar. Leerlingen zouden er ten onrechte een Nederlands diploma hebben gekregen, schrijft NRC.

De krant heeft interne correspondentie en studentendossiers in bezit en sprak met betrokkenen. Daaruit blijkt dat de vestiging kampt met corrupt personeel, tentamen- en examenfraude en een gebrekkige administratie. Ook zou op de school sprake zijn van "frustratie, ergernis en angst".

De vestiging in Qatar is een van de buitenlandse vestigingen van NHL Stenden, een onderwijsinstelling met de hoofdvestiging in Leeuwarden. De school heeft ook locaties in Zuid-Afrika, Thailand en op Bali. De vestiging in Doha, de hoofdstad van Qatar, is de grootste nevenvestiging.

Slechte prestaties

Sinds 2011 zijn er verschillende duidelijke signalen geweest dat het mis was, schrijft de krant. De inspectie concludeerde toen al dat er 259 Nederlandse diploma's ten onrechte waren uitgereikt. Een Australische hoogleraar meldde zich bij de directie met klachten over studenten met slechte prestaties, die zomaar werden doorgelaten naar het derde of vierde jaar. Hij verliet de school omdat hij zijn academische reputatie niet langer op het spel wilde zetten.

Ook een andere docent trok aan de bel over onverklaarbaar opgehoogde cijfers voor tentamens en "meer dan twintig studenten" die geld en cadeaus aan medewerkers gaven in ruil voor hogere cijfers. Ook hij vertrok.

Stenden deed in 2015 zelf onderzoek omdat een voortgangstoets veel beter was gemaakt door leerlingen in Qatar dan door leerlingen in Nederland. Uiteindelijk bleek dat een docent de toets duidelijk zichtbaar op zijn bureau had laten liggen, waardoor studenten de toets konden fotograferen. Een jaar later constateerde een onderwijskundige dat toelatingspapieren van studenten waren vervalst. Hij stelde voor Leeuwarden een lijst met zeventien namen op, maar hoorde daar niets meer van, waarna hij in 2017 de school verliet.

Gevoelig voor druk

Ook examencommissies van de opleidingen Toerisme en International business deden onderzoek. Zij kregen het gevoel dat ze werden tegengewerkt en dat de top van de school de corrupte afdeling in Qatar de hand boven het hoofd hield. Hun advies om in Qatar geen nieuwe leerlingen meer te werven omdat het werk van de studenten niet voldoende was en examinatoren "gevoelig zijn voor druk van studenten, ouders en zelfs de Qatarese overheid", werd niet overgenomen. Stenden breidde het aantal opleidingen zelfs uit.

Begin vorig jaar alarmeerde een oud-medewerker uit Qatar de Inspectie van het Onderwijs. Die stelde een onderzoek in, waarvan de uitslag over een paar maanden wordt verwacht. Stenden wil tot die tijd niet reageren, schrijft de krant.