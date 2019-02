Reddingsschip vernoemd naar verdronken Syrische peuter Alan Kurdi

De Duitse hulporganisatie Sea-Eye heeft een van zijn reddingsschepen vernoemd naar de 3-jarige Syrische jongen Alan Kurdi. Het lichaam van de jongen spoelde in september 2015 aan in Turkije. De foto van zijn lichaam ging de hele wereld over en leidde tot geschokte reacties.

Bij de naamswijzigingsceremonie op Mallorca waren de vader en tante van de jongen gisteren aanwezig. "We zijn blij dat een Duits reddingsschip de naam van onze jongen draagt", zegt de vader in een verklaring die door Sea-Eye naar buiten is gebracht.

"De pijn die we hebben door het verlies van mijn vrouw en zonen wordt door duizenden families gedeeld, die op een tragische manier hun zonen en dochters hebben verloren."

Oneindige pijn

Volgens Sea-Eye laat de naamswijziging van het schip zien waar het om gaat. "Het gaat om mensen, die elke dag in de Middellandse Zee verdrinken. En om de oneindige pijn van familieleden", schrijft de organisatie.

Het schip heette voor de naamswijziging 'Professor Albrecht Penck', naar een Duitse geograaf. Bij de ceremonie waren naast de familieleden ook vertegenwoordigers van de Balearen-eilanden, de moslimgemeenschap en de kerk. De bisschop van Mallorca zegende het schip.

Aangespoeld

Alan Kurdi spoelde in september 2015 aan in Turkije. Hij kwam om het leven bij een bootongeluk voor de kust van Bodrum, waar twee boten met 23 opvarenden kapseisden. Naast Alan verdronken nog vier anderen, onder wie zijn moeder en 5-jarige broer.

Twee Syrische mensensmokkelaars werden na de dood van de jongen veroordeeld voor mensensmokkel tot celstraffen van vier jaar en twee maanden.