NS: vrije zitplaatsen op meer trajecten in app te zien

De Nederlandse Spoorwegen rollen de "zitplaatszoeker" in de Reisplanner-app verder uit. De vervoerder begon in april vorig jaar met een proef tussen Arnhem en Den Bosch en die is succesvol verlopen.

De "zitplaatszoeker" toont in de app met kleurtjes waar in de trein nog zitplaatsen zijn, en waar het juist druk is. In de app is de lengte van de trein te zien, met daaronder een kleurtje. Bij een rijtuig waar nog plek is, is die kleur groen. Is het rijtuig bijna vol, dan is die kleur rood.

Uit onderzoek van de NS blijkt dat voor zo'n dertig procent van de staande reizigers elders in de trein nog een zitplaats is. "We zijn bezig met het verlengen van treinen, want het is druk op het spoor. Hoe zonde is het dan als mensen moeten staan, terwijl er nog een zitplaats voor ze is", zegt woordvoerder Erik Kroeze in het NOS Radio 1 Journaal.