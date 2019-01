NS: steeds meer reizigers zijn tevreden

Steeds meer treinreizigers zijn tevreden over de NS, blijkt uit eigen onderzoek van de vervoerder. Vorig jaar gaf 86 procent van de treinreizigers de NS een 7 of hoger, dat was tien jaar geleden 76 procent. Het gaat om de hoogste waardering sinds de start van de metingen in 2004, toen was de waardering nog 66 procent.

Volgens het spoorwegbedrijf overtreft de beoordeling de verwachting. "Voor een deel kunnen we dat verklaren doordat we vaker op tijd rijden, door nieuwe treinen en vernieuwde stations en ook de gastvrijheid van onze collega's", zegt een onderzoeker van de NS. "Maar helemaal verklaren of beïnvloeden kunnen we het niet. Een zonnige zomer en een draaiende economie helpen ook."

Treinreizigers zijn vooral (92 procent) tevreden over de vriendelijkheid van het treinpersoneel. Het oordeel van de reizigers is het laagst op de onderdelen 'afhandeling klacht of restitutie' (65 procent) en 'reinheid trein', al is ook dat toegenomen van 62 procent in 2017 naar 68 procent afgelopen jaar.

Niet verbaasd

Reizigersvereniging Rover zegt niet verbaasd te zijn over de toenemende reizigerstevredenheid. "Het gaat ook beter dan ooit, ook met het openbaar vervoer in zijn algemeenheid", zegt directeur Freek Bos. "Niet alleen met de NS, maar ook met de bus, de trein, de metro. Alles rijdt op tijd."

Rover plaatst wel een kanttekening: het is de NS zelf die de tevredenheid meet. Bos: "Je zou het ook onafhankelijk kunnen meten met de ov-Klantenbarometer. Maar ook die laat zien: het gaat goed met het openbaar vervoer, de tevredenheid neemt toe."

Rover heeft zelf een meldpunt voor volle treinen. "En ook daar zien we steeds minder meldingen", zegt Bos. "De NS koopt meer treinen, er zijn acties om mensen buiten de spits te laten. Je ziet dat het werkt. En NS moet ook wel: we willen vaker en meer in steden zijn, dan is openbaar vervoer heel belangrijk. Je kunt daar niet nog meer auto's parkeren. En ook in het licht van het klimaatakkoord hebben we gewoon een uitdaging om veel meer mensen het ov in te krijgen."