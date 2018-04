Treinreizigers kunnen lege zitplaatsen vinden met app

Staan in de trein, terwijl er in een andere coupé nog zitplaatsen zijn. De NS heeft een app ontwikkeld om dat te voorkomen: de "zitplaatszoeker". Reizigers tussen Arnhem en Den Bosch kunnen de app vanaf vandaag uitproberen.

Treinreizigers hebben al een aantal jaren last van overvolle treinen. Vorig jaar heeft de NS ruim 58 nieuwe treinen ingezet. Komende jaren komen daar nog ruim 100 nieuwe treinen bij.

De app is een extra maatregel om drukte in de spits het hoofd te bieden. Het komt voor dat de ene kant van de trein vol is terwijl de andere kant rustig is; de NS spreekt dan van een "scheve bezetting".

Arnhem - Den Bosch is in dat opzicht berucht, daarom houdt de NS op dat traject de eerste proef. Maar het probleem speelt overal: uit onderzoek onder conducteurs blijkt dat 30 procent van de treinen scheef is bezet.

Reizigersorganisatie Rover herkent dit probleem. "Mensen staan soms allemaal bij de trappen, terwijl er op andere plekken gewoon ruimte is. Wij zijn blij met deze app."

Gewicht, warmte, lucht

De app weet waar het rustig is in de trein, doordat rijtuigen worden gewogen met sensoren in de trein en op het spoor. Omdat deze techniek niet voor alle treinstellen werkt, wordt voor de landelijke invoering van de app gekeken naar andere meetsystemen. Ook uit gegevens van de treinverwarming en luchtregelaars hoopt de NS kunnen achterhalen hoe druk het is in de trein.

Er wordt al van alles gemeten in de trein, zegt verantwoordelijk datawetenschapper Lynette Joosten. "De gewichtssensoren waren bedoeld om goederentreinen te wegen en om te achterhalen welke wielen aan vervanging toe zijn. Die data bleken ook bruikbaar om de drukte te meten. We kijken nu of we ook aan de hand van het CO2-gehalte in coupés kunnen ontdekken hoe druk het is. Als er veel mensen in een coupé zitten, dan moet er meer frisse lucht bij."

De NS verwacht overigens niet dat de app het hele probleem oplost. Sommige reizigers stappen bewust op een bepaalde plek in, om bijvoorbeeld bij de uitgang van het station uit te komen. Ook zijn er reizigers die het voor een korte reis niet nodig vinden om naar een zitplaats te zoeken.