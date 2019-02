Luizenmoeder start tweede seizoen met meer kijkers dan ooit

Televisieserie De Luizenmoeder is gisteravond met een recordaantal kijkers begonnen aan het tweede seizoen. Tegen de vier miljoen kijkers trok de serie over basisschool De Klimop. Volgens Stichting Kijkonderzoek is dat een record voor de serie.

De Luizenmoeder is een satirische serie over de dagelijkse gang van zaken op een basisschool. Kleinburgerlijk en stereotype gedrag van docenten en ouders wordt er op de hak genomen.

Het bekende liedje van juf Ank, "Hallo allemaal...", is in het nieuwe seizoen vervangen voor een nieuwe variant voor het nieuwe leerjaar: "Dag dag dag, ouders van groep vier!"

Ahmed

De eerste aflevering stond in het teken van de komst van moslimleerling Ahmed. Volgens juf Ank spreek je Aghhhmed uit "alsof er een vliegje in je keel zit".

Zijn vader wordt tijdens een brandoefening aangezien voor terrorist, en gevloerd door een vader. Even later wordt de man ook nog aangesproken op zijn "heftige" kleding, een djellaba.