De Vlaamse Luizenmoeder trekt honderdduizenden kijkers

"Wat werkt blijft bewaard, de archetypes van personages zijn overeind gebleven, we hebben er ook geen bij verzonnen. Ik ben zo dicht mogelijk bij het origineel gebleven, maar heb elke uitdrukking of situatie wel door een Vlaamse bril bekeken." Zo moest het tempo van de serie trager. "In Nederland communiceert men sneller en brutaler, wat hier niet zou kloppen", legde Moerkerke uit.

Niet alleen BelgiĆ« is geĆÆnteresseerd in het format: ook in Duitsland wordt momenteel een versie van De Luizenmoeder opgenomen. In Nederland begint op 10 februari het tweede seizoen.

De Luizenmoeder was in Nederland een regelrecht succes. De serie, die werd uitgezonden op NPO 3, trok wekelijks miljoenen kijkers. En niet voor niets, zeggen mensen op social media. "Want de Nederlandse versie blijft toch beter dan de Belgische."