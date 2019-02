Massale betoging in Madrid tegen overleg met separatisten

De afgelopen week nam de kritiek op Sánchez toe, vooral op het plan om een bemiddelaar aan te stellen die de onderhandelingen tussen de regering en de separatisten moest gaan leiden. De PP en Ciudadanos zeggen dat dat plan neerkomt op verraad.

Daarnaast kwamen de Catalaanse nationalisten met nieuwe voorwaarden. Ze eisten een plan voor onafhankelijkheid. Dat was voor de regering niet acceptabel, waarop de Catalaanse partijen hun steun voor de begroting hebben ingetrokken.

De regering van Sánchez heeft geen meerderheid in het parlement en heeft de steun van de Catalaanse nationalisten dus hard nodig bij de stemming over de begroting komende woensdag. Correspondent Rop Zoutberg noemt het een wonder als de regering hier nog uitkomt. "Die begroting gaat het niet redden woensdag. Dat betekent dat de Spanjaarden weer naar de stembus kunnen. Dat zou al eind mei kunnen gebeuren, dan vallen de verkiezingen samen met de Europese en gemeenteraadsverkiezingen."

Premier Sánchez verdedigde de onderhandelingen met de separatisten vandaag. Hij liet weten dat zijn Socialistische Partij altijd voor de dialoog kiest en dat zijn regering een crisis probeert op te lossen die alleen maar is verergerd door de vorige regering van premier Rajoy.

Spanningen voor rechtszaak

In Catalonië houden de spanningen intussen aan. Catalaanse nationalisten zijn daar weer aan de macht na een periode van zeven maanden waarin Catalonië direct vanuit Madrid werd bestuurd.

Veel Catalanen zijn nog steeds kwaad over de arrestatie van Catalaanse leiders die worden gezien als de architecten van het referendum in 2017. Dinsdag start de rechtszaak bij het Hooggerechtshof. Het Openbaar Ministerie eist tussen de 7 en 25 jaar celstraf voor rebellie, opruiing en misbruik van belastinggeld.

Volgens Zoutberg is het geen toeval dat de betoging voor Spaanse eenheid zo kort voor het proces plaatsvindt. "De mensen hier op straat pleiten voor een harde berechting en zijn bang dat er een soort amnestieregeling komt."