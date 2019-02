Rudi Lubbers terug in Nederland: 'Vreemd gevoel, maar ik ben gelukkig'

Lubbers reisde dus samen met zijn zoon naar Nederland. Zijn partner Ria Bartling kampt volgens Lubbers met een dubbele longontsteking, zij ligt nog in het ziekenhuis in Bulgarije. "Het plan is om het vrouwtje zo snel mogelijk naar Nederland te halen. Ze is aan de betere hand. Ik heb haar lief en ben graag bij haar."

Zelf wil Lubbers de komende tijd zijn rust pakken en goed herstellen. "Ik sta versteld van wat er in Nederland gebeurt, van de reacties van de mensen. Het is precies wat ik verdien", zegt hij, doelend op het feit dat hij in 1986 in Portugal naar eigen zeggen ten onrechte is veroordeeld wegens betrokkenheid bij de smokkel van ongeveer 350 kilo hasj.