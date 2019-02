Voormalig topbokser Rudi Lubbers herenigd met zoon in Bulgarije

De zoon wil het stel graag meenemen naar een rustigere plek, omdat het nu nogal hectisch is rond de bus. De man die gisteren contact opnam met Nijpels, heeft zijn appartement aangeboden. "Er zijn veel media, ook veel Bulgaarse media, daar aanwezig." Maar het is de vraag of Rudi en Ria hun bus, inclusief alle zwerfhonden, achter willen laten. "Zieke Ria zal niet snel afscheid van de zwerfhondjes nemen."

'Verlost van drugsstempel'

Of Lubbers weer naar Nederland komt, is ook onduidelijk. Eerder gaf hij aan niet terug naar Nederland te willen omdat hij hier, naar eigen zeggen, wordt gezien als drugshandelaar. Lubbers werd in 1986 in Portugal veroordeeld wegens betrokkenheid bij de smokkel van ongeveer 350 kilo hasj, dit heeft hij altijd tegengesproken. "Marco probeert nu Rudi ervan te overtuigen dat hij wel verlost is van dat stempel", zegt Nijpels. "Dat kan hij ook wel zien aan alle mensen die hem willen helpen."

Een eventuele reis naar Nederland is nog niet aan de orde. Het belangrijkste is nu het weerzien van zoon en vader, zegt Nijpels. "Rudi is helemaal overdonderd. Het dringt nog niet helemaal door wat er allemaal aan de hand is. Maar dit is het begin van een oplossing. Het begin van een beter leven."