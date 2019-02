Maduro: de VS speelt een macaber spel

Venezuela blijft de Amerikaanse hulpgoederen afwijzen die in de Colombiaanse grensplaats Cúcuta bijeen worden gebracht. "Geef het aan de inwoners van Cúcuta, waar een groot tekort heerst", zei president Maduro op een persconferentie. "Er wordt een macaber spel gespeeld. Ze knijpen ons de hals af en geven ons kruimels."

Maduro doelt op de sancties van de VS tegen zijn land, onder meer tegen de Venezolaanse olie-industrie. Ook heeft de VS de zeggenschap over Venezolaanse tegoeden bij banken in de VS overgedragen aan parlementsvoorzitter en oppositieleider Guaidó.