VS draagt Venezolaanse banktegoeden over aan oppositieleider Guaidó

De Amerikaanse regering heeft de controle over de Venezolaanse banktegoeden in de VS overgedragen aan oppositieleider Juan Guaidó, de zelfverklaarde nieuwe president van Venezuela. Minister van Buitenlandse Zaken Pompeo zegt dat deze maatregel eraan bijdraagt dat de "legitieme" regering van Venezuela de tegoeden kan veiligstellen voor het welzijn van de Venezolaanse bevolking.

De Amerikanen roepen andere landen op hetzelfde te doen. Volgens persbureau AFP heeft Venezuela omgerekend ruim 7 miljard euro op bankrekeningen in het buitenland ondergebracht.