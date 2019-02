A7-blokkeerders maken bezwaar tegen opslaan dna

Zeven mensen die zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A7 bij Joure voor de landelijke Sinterklaasintocht van 2017 willen niet dat hun dna wordt opgeslagen. Hun advocaat Tjalling van der Goot heeft namens hen een bezwaarschrift ingediend.

Iemand die in Nederland is veroordeeld tot een gevangenisstraf of een taakstraf moet dna afstaan. De gegevens worden opgeslagen en kunnen worden vergeleken met dna-materiaal dat in andere zaken wordt gevonden. Omdat het grootste deel van de 34 blokkeerders een taakstraf opgelegd heeft gekregen, hebben zij ook dna afgestaan.

Uitzonderingen

Volgens Van der Goot is in de wet echter geregeld dat op het opslaan van het dna-materiaal uitzonderingen mogen worden gemaakt. "Als dna in de aard van het misdrijf geen rol speelt, kan een rechter beslissen dat het niet nodig is. Mijn cliënten menen dat het hier het geval is en dat ben ik met ze eens."

Bij drie mensen is nog geen dna afgenomen. Zij kunnen door het Openbaar Ministerie worden aangehouden en worden verplicht om mee te werken. Zodra van de drie dna is afgenomen, zullen ook zij een bezwaarschrift indienen tegen het opslaan ervan, zegt de advocaat.

Wanneer de bezwaren van de snelwegblokkeerders worden behandeld, is volgens Omrop Fryslân nog niet duidelijk.