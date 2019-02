Tabaksfabrikant heeft mond vol van gezondheid, maar wie gelooft dat?

Het is steeds moeilijker om geld te verdienen aan sigaretten, en dus investeert de grootste sigarettenfabrikant ter wereld steeds meer in een grootschalige 'gezondheidscampagne'. Philip Morris International wil toe naar een rookvrije wereld - en dat is niet hetzelfde als een wereld zonder tabak.

Het bedrijf brengt de rookvrije sigaret al sinds een paar jaar op de markt. Het is in feite een klein apparaatje waarbij tabak wordt verhit in plaats van verbrand, wat volgens de tabaksfabrikant beter zou zijn voor de gezondheid. Wetenschappers betwijfelen dat vooralsnog.

Volgens Philip Morris staat de introductie van dit nieuwe product los van de dalende populariteit van de sigaret op veel plekken. Feit is in elk geval dat het bedrijf steeds meer afhankelijk wordt van de verkoop van andere producten.

Minder sigaretten

De fabrikant verkocht afgelopen jaar wereldwijd 2,8 procent minder sigaretten, blijkt uit jaarcijfers die het bedrijf gisteravond bekendmaakte. Het bedrijf draait verlies. De verkoop van 'heated tobacco' is nog steeds maar een klein deel van de omzet, maar groeide wel met maar liefst 14 procent.

Met name in veel westerse landen, waar goed geld te verdienen valt, verliest de sigaret aan populariteit. Minder mensen roken, en overheden zijn strenger in hun beleid geworden. In delen van Afrika en Azië neemt de verkoop wel toe, maar daar is de verkoop van sigaretten minder winstgevend.

Ook investeerders hebben minder trek in het roken. Steeds meer Nederlandse pensioenfondsen willen bijvoorbeeld niet meer in tabak investeren. En de beurskoersen van de vier grootste tabaksfabrikanten is, na een piek rond 2016 en 2017, ook flink aan het dalen.

Zo ook bij Philip Morris. Door het verlies van de afgelopen anderhalf jaar is het aandeel zo'n acht jaar teruggezet in de tijd.

Verkoop verdubbelen

Voor de Amerikaanse fabrikant is het een goed moment om de campagne tegen rook, en voor de rookvrije sigaret met tabak, extra kracht bij te zetten.

Het wil de verkoopcijfers van het nieuwe product komende twee jaar verdubbelen. Daarvoor wil het ook dat reclameregels worden aangepast, omdat het in veel landen nu niet mogelijk is reclame te maken voor tabaksproducten. En dus ook niet om het aan te prijzen als gezonder alternatief.

Eind vorig jaar richtte het bedrijf de Foundation for a Smoke-Free World op. Daar zal het de komende jaren 80 miljoen dollar in stoppen.

In de Amerikaanse krant The Wall Street Journal plaatste het afgelopen januari een paginagrote advertentie. Daarin interviewt André Calantzopoulos, de ceo van Philip Morris, zichzelf.

"Als je zo serieus wilt dat mensen stoppen met roken, waarom stop je dan niet vandaag met het verkopen van sigaretten?" Dat zou niets uitmaken, meent hij. "Dan kopen rokers gewoon sigaretten van een ander merk."