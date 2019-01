Pensioenfondsen stoppen met tabak en kernwapens (en porno)

De vijf grootste pensioenfondsen van Nederland zijn gestopt met geld investeren in de tabaksindustrie en in kernwapens. Ook steeds meer kleinere pensioenfondsen doen die sectoren in de ban.

De vijf fondsen beheren zo'n 60 procent van al het geld dat in de Nederlandse pensioenfondsen zit.

Ambtenarenfonds ABP heeft afgelopen jaar alle investeringen in tabak en kernwapens verkocht. De fondsen voor de metal-elektra en metaal en techniek volgden later. Het pensioenfonds voor medewerkers in de bouw is de laatste van de grote vijf die het beleid volgt. Het fonds voor medewerkers in de zorg is in 2013 al gestopt met investeren in tabak.

Volgens de pensioenfondsen zijn er de afgelopen jaren goede rendementen gehaald met de investeringen, maar is het niet meer verantwoord om erin te investeren. De producten van de bedrijven richten te veel schade aan en het is als aandeelhouder niet mogelijk om met invloed de bedrijven anders te laten werken. Ook is in wereldwijde verdragen afgesproken om dit soort producten te weren.

Porno-industrie en bont

Het pensioenfonds PMT (metaal en techniek) gaat nog een stap verder. Dat fonds wil ook niet meer investeren in onder meer de bont-industrie en porno-industrie. Het fonds heeft de achterban gevraagd welke sectoren op de zwarte lijst moeten komen te staan en daar kwam die industrie uit, naast de tabak- en kernwapenindustrie.

D66 werkt aan een wetsvoorstel om deelnemers van pensioenfondsen meer macht te geven. Zij zouden door de wet makkelijker hun pensioenfonds kunnen dwingen om bepaalde sectoren uit te sluiten.