Europese Marsrover vernoemd naar vergeten dna-pionier Franklin

De nieuwe Marsrover van ESA wordt vernoemd naar wetenschapper Rosalind Franklin. De Europese ruimtevaartorganisatie heeft haar naam gekozen uit 36.000 inzendingen.

ESA noemt de naam toepasselijk omdat de rover op zoek gaat naar buitenaards dna en Franklin baanbrekende ontdekkingen heeft gedaan in het vroegste onderzoek naar dna. Dankzij haar röntgenfoto's waren James Watson en Francis Crick in 1953 in staat de structuur van dna te beschrijven.

Genen

"Deze naam herinnert ons eraan dat het in onze genen zit om te ontdekken", zegt ESA-directeur Wörner. "Rover Rosalind symboliseert dat enthousiasme en neemt ons mee op een ontdekkingsreis door de ruimte."

Crick en Watson kregen in 1962 de Nobelprijs voor Geneeskunde voor hun ontdekking, maar Franklin deelde niet in de roem: zij was al in 1958 op 37-jarige leeftijd overleden aan kanker. Hoewel Nobelprijzen nooit postuum worden toegekend, wordt dit vaak gezien als bewijs dat de bijdrage van vrouwen in de wetenschap stelselmatig wordt genegeerd: Franklin werd niet eens genoemd in de Nobeltoespraak van de beide winnaars.