Rusland staat open voor nieuw wapenakkoord

Rusland zegt open te staan voor voorstellen vanuit de VS voor een verdrag ter vervanging van het INF-wapenverdrag. Dat heeft de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken Sergej Riabkov op een persconferentie gezegd.

De landen schortten vorige week hun akkoord uit 1987 op, waarin de VS en Rusland afspraken geen nucleaire en conventionele middellangeafstandsraketten meer te produceren. Met dat verdrag werd het einde ingeluid van de wapenwedloop in de Koude Oorlog.

Ergernis over kruisraket

De VS stapte uit het verdrag omdat Rusland tegen de afspraken in toch een kruisraket zou hebben ontwikkeld. Rusland ontkende dat en verscheurde een dag na de VS ook de INF-deal. Volgens Amerikaanse overheidsbronnen speelde bij het opzeggen mee dat landen als China wel gewoon raketten kunnen produceren, omdat zij niet gebonden zijn aan het verdrag.

Breder verdrag

De Amerikaanse president Trump zei dat hij "met iedereen in een mooie, grote kamer" tot een "veel beter verdrag" wil komen. Daarmee suggereerde hij dat een eventueel nieuw wapenverdrag door meerdere landen ondertekend moet worden.

De Russische onderminister Riabkov maakt duidelijk dat Moskou dat heeft gehoord: "We kijken uit naar een concreet voorstel."