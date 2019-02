De islamitische hogeschool Rotterdam is failliet verklaard. Drie docenten en twee medewerkers hadden het faillissement aangevraagd, omdat ze al een tijd geen salaris meer hadden ontvangen, schrijft RTV Rijnmond.

Personeel van de school heeft nog salaris tegoed van een periode in 2015 en in 2018. Het gaat volgens de vijf aanvragers om ruim 100.000 euro in totaal.

De hogeschool - die zelf de naam Europe Islamic University of Applied Sciences gebruikte - was de afgelopen jaren geregeld in opspraak.

Niet op orde

In november dreigde minister Van Engelshoven van Onderwijs dat ze de accreditatie van de school zou intrekken. De inspectie had namelijk geconstateerd dat het bestuur en de financi├źn niet op orde waren. De school kreeg drie maanden om deze zaken te verbeteren.

De curator wil niet direct de school sluiten, omdat dit niet gunstig zou zijn voor de docenten en de studenten. Maar het is onduidelijk of zich een andere oplossing aandient.