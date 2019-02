Tilburg: 7000 euro voor alle chroom-6-slachtoffers, voor zieken meer

Het gemeentebestuur van Tilburg wil 800 mensen die jarenlang in een NS-werkplaats werkten en mogelijk met het kankerverwekkende chroom-6 in aanraking kwamen allemaal ten minste 7000 euro betalen. Mensen die ook ziek zijn geworden, krijgen daar nog een bedrag bovenop van 5000 tot 40.000 euro.

De getroffenen zaten in de bijstand en werkten tussen 2004 en 2012 in een werkplaats in Tilburg in het kader van een reïntegratietraject; ze schuurden museumtreinen voor het Spoorwegmuseum.

Tilburg komt met het voorstel een week na de presentatie van een onderzoek naar de blootstelling aan chroom-6 op de NS-werkplaats. De conclusies daarvan waren hard, voor de gemeente Tilburg, het Spoorwegmuseum en NS-dochter NedTrain. Zo was destijds bekend dat er met mogelijk schadelijke stoffen werd gewerkt en zijn zorgen niet serieus genomen.

Het gemeentebestuur wil alles bij elkaar tien miljoen euro uittrekken voor de slachtoffers. De gemeenteraad moet hier nog wel mee instemmen. Op 18 februari wordt de voorgestelde regeling besproken in de raad.

Schaamte

President-directeur Roger van Boxtel van de NS zei bij de bekendmaking dat alle partijen "enorme steken hebben laten vallen". "Ik sta hier met een groot gevoel van schaamte." Hij sprak verder de hoop uit dat slachtoffers "een gevoel van erkenning" overhouden aan de dag.

Ook burgemeester Theo Weterings benadrukte dat het niet alleen een financiële kwestie is. "Wij realiseren ons heel goed dat een financiële tegemoetkoming alleen niet het ervaren leed of de mogelijke gezondheidsschade weg kan nemen. Dit is en blijft een worsteling tussen hoofd en hart."

Wethouder Erik de Ridder legde de details van de regeling uit. Hij zei dat Tilburg een grote verantwoordelijkheid voelt omdat het ging om mensen in de bijstand die vaak verplicht waren om de treinen te gaan schuren. Er was geen arbeidsovereenkomst en dus ook bijvoorbeeld geen ondernemingsraad, vertrouwenspersoon of bedrijfsarts, zei De Ridder.

Naar de zaak loopt overigens ook nog een strafrechtelijk onderzoek. De uitkomsten daarvan worden later dit jaar verwacht.