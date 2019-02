Frankrijk houdt nationale herdenking voor Armeense genocide

De Franse president Macron heeft 24 april aangewezen als nationale herdenkingsdag voor de Armeense genocide. Daarmee lost hij een verkiezingsbelofte in.

Macron maakte zijn beslissing bekend op een bijeenkomst met de Armeense gemeenschap in Frankrijk. Op Twitter zei hij later dat Frankrijk de geschiedenis "in het gezicht kijkt". De komende weken worden alle stappen gezet die nodig zijn voor het instellen van de herdenkingsdag, aldus de president.