Nederland bij herdenking genocide Armeniërs: 'Het ongemak druipt ervan af'

Voor het eerst heeft een Nederlands bewindspersoon in Jerevan de herdenking bijgewoond van de Armeense genocide in 1915. Staatssecretaris Menno Snel van Financiën was bij de plechtigheid in de Armeense hoofdstad, op initiatief van de Tweede Kamer. Te midden van andere buitenlandse gasten legde hij bloemen bij het monument voor de slachtoffers.

De zaak ligt gevoelig: in februari erkende de Kamer de dood van honderdduizenden Armeniërs expliciet als genocide. Daarmee werd tegen het zere been geschopt van Turkije, dat ontkent dat de soldaten van het Ottomaanse Rijk zich destijds schuldig hebben gemaakt aan een volkerenmoord. De regering koos diplomatiek een minder uitgesproken standpunt en blijft spreken van "de kwestie van de Armeense genocide".

"Het ongemak druipt ervan af", zegt politiek commentator Xander van der Wulp over de missie van Snel. De D66-bewindsman wilde er verder niets over zeggen en ook achteraf geen toelichting geven. Volgens de officiële lezing heeft hij in Jerevan namens het kabinet "respect betuigd aan alle slachtoffers en nabestaanden van alle moorden op minderheden", dus er is gekozen voor een zo breed mogelijke formulering.

NAVO-partner niet bruuskeren

Het kabinet manoeuvreert zo behoedzaam om NAVO-partner Turkije niet verder tegen de haren in te strijken, en heeft om die reden dan ook niet de minister van Buitenlandse Zaken of Defensie naar Jerevan gestuurd. Het had voor de hand gelegen om een bewindspersoon van de ChristenUnie naar de herdenking af te vaardigen, aldus Van der Wulp, want die partij nam in de Kamer het voortouw voor het bijwonen van de ceremonie.

Maar naar verluidt heeft de CU dat geweigerd, "omdat ze dan het kabinetsstandpunt hadden moeten vertellen, en daar zijn ze het eigenlijk niet mee eens terwijl ze zelf ook in het kabinet zitten". Het lijkt er volgens Van der Wulp op "dat staatssecretaris Snel is uitgekozen, omdat hij kon".