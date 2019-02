Klimaatspijbelen of niet? 'Ik ga wel, maar moet uren nakomen'

"Ik ga er niet heen. Bij ons op school wordt er wel over gesproken. Er zijn mensen die weten waar ze het over hebben door zich in te lezen, maar velen praten hun ouders na, of anderen. Ik denk dat ik wel weet waar ik het over heb."

"Er wordt gewerkt aan een klimaatakkoord. Politieke partijen doen hartstikke hun best om daar goed uit te komen, en dan gaan we ze een beetje aanvallen. Ik vind dat we ze beter kunnen supporten in waar ze nu mee bezig zijn. Als we nu het klimaatakkoord gaan verbeteren, kost dat heel veel geld, zoals Thierry Baudet ook zegt. We krijgen voor dat geld weinig resultaat en wij moeten dat gaan betalen straks als we gaan werken."

"Ik ben wel actief met het klimaat bezig. Maar heb er een andere mening over dan anderen. Actief, maar niet in het strijden voor het klimaat."