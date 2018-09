Zweeds meisje spijbelt al twee weken: 'Volwassenen verpesten de toekomst'

Al twee weken zit ze iedere dag op de grond voor het parlementsgebouw in Stockholm. Naast haar staat een bordje met daarop "schoolstaking voor het klimaat".

De 15-jarige Greta Thunberg noemt zichzelf een klimaatradicaal en is niet van plan om te wijken. Pas over een week, op 9 september, stopt ze met haar spijbelstaking, want dan zijn er verkiezingen in Zweden.

Het besluit om te gaan staken voor het klimaat nam ze deze zomer. Het was tijdens de zomermaanden nog nooit zo warm geweest in Zweden en het land werd opgeschrikt door vele bosbranden.

De nationale publieke omroep van Zweden zocht Greta afgelopen week op: