Warre, Anuna en Hugo vertellen waarom ze spijbelen voor het klimaat

De jonge activist weigert neergezet te worden als naïeveling. "Natuurlijk weten wij niet alles van het klimaat, maar daarom vragen we ook aan professoren om hun kennis." Op de reactie dat jongeren bij zichzelf moeten beginnen, heeft hij ook een weerwoord. "We moeten allemaal een steentje bijdragen. Ik ben veganist en organiseer deze acties, maar grote bedrijven zullen toch het goede voorbeeld moeten geven."

Samen met zijn klasgenoten richt hij zich tot het Antwerpse bestuur. "In tegenstelling tot het parlement hebben we wel spreekrecht in de gemeenteraad." De Antwerpse actievoerders willen doorgaan tot de gemeente met een plan komt waaruit moet blijken dat er voldoende maatregelen worden genomen om aan de klimaatdoelstellingen van Parijs te voldoen.

De gemeente liet al weten dat ze in november met een plan komen. Gaan de actievoerders tot die tijd elke donderdag op de Groenplaats zitten? "Wat nodig is is nodig, maar dan bedenken we nieuwe acties. We moeten creatief blijven, anders verslapt de aandacht."

Anuna de Wever