Vijf vragen (en de antwoorden) uit de rekentoets die wordt afgeschaft

Bijna tien jaar was de rekentoets in het voortgezet onderwijs een discussiepunt. Vandaag werd bekend dat de toets volgend jaar wordt afgeschaft. Rekenen is dan weer onderdeel van wiskunde en andere vakken.

Normaal bestaat de toets uit vijftig vragen. Maar voor de mensen die willen weten waar het nou eigenlijk over gaat, staan hieronder vijf voorbeeldvragen van havo/vwo-niveau (en de antwoorden). Bij de laatste vragen mag je een rekenmachine gebruiken.