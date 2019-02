Super Bowl is goed zakendoen voor merken, maar minder voor artiesten

De halftimeshow was niet altijd een fenomeen. Tot begin jaren 90 veroorzaakte de pauze vooral een massaal wegzapmoment. Michael Jackson bracht daar in 1993 verandering in met een twaalf minuten durend optreden.

Sommige concerten zijn publieksfavoriet geworden, anderen zijn de boeken ingegaan als controversieel. Zo veroorzaakten Justin Timberlake en Janet Jackson in 2004 een rel met nipplegate. In de laatste minuten van hun show trok Timberlake aan Jacksons outfit, waardoor heel kort een van haar borsten te zien was. Vanaf dit omstreden moment wordt de Super Bowl altijd met een vertraging van dertig seconden uitgezonden. Dit geeft de regie de tijd om in te grijpen.