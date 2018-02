Super Bowl is sportevenement, maar miljoenen kijken voor entertainment

Volgens geruchten zou Timberlake Jackson als gastartiest hebben uitgenodigd, maar dat ontkent hij. "Dit jaar neem ik helemaal geen gasten mee", zei Timberlake afgelopen week.

Duurste reclames aller tijden

En dan nog de reclames, voor 46 procent van de Amerikanen de reden om te kijken naar de 4 uur durende uitzending. Een reclame kost 5 miljoen dollar voor 30 seconden en wordt gezien door ongeveer een derde van alle Amerikanen.

De bedrijven gaan all out met hun reclames, die ze vaak speciaal laten maken voor de Super Bowl. Zo heeft een bekend technologiebedrijf acteur Anthony Hopkins, kok Gordon Ramsay en artiest Cardi B ingezet in hun reclame voor een luidspreker. Prijskaartje voor de reclame? 23 miljoen dollar.

Het reclameblok wordt ook vaak gebruikt door filmmaatschappijen voor trailers van hun nieuwe films. Dit jaar zal Marvel Studio's de trailer van de superheldenfilm Black Panther delen.

Ook is er ruimte voor een serieuzere noot: acteur Matt Damon is ingezet door een groot biermerk om een goed doel te promoten. Voor elk biertje dat in een winkel of in een bar wordt gekocht, wordt drinkwater gedoneerd aan derdewereldlanden.

Bier en worsten

En dat bier wordt veel gekocht deze dagen: de Amerikanen drinken vandaag maar liefst 325.000.000 liter. Dat combineren ze veelal met knakworsten. De verkoop daarvan gaat namelijk met 15 procent omhoog de week voor de wedstrijd. Ook de verkoop van pizza en kaas, stijgt trouwens.