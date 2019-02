Oude politie-informatie langer bewaard voor cold cases

Oude politiegegevens worden langer bewaard, zodat ze kunnen worden gebruikt in cold case-onderzoeken. Volgens de huidige wet moeten de gegevens na uiterlijk vijf jaar worden vernietigd, maar dat is volgens minister Grapperhaus te snel. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Grapperhaus steunt de aanpak van korpschef Akerboom van de Nationale Politie. Die heeft besloten dat gegevens die nog niet eerder in het onderzoek waren betrokken, niet worden vernietigd. Hij gaat daarmee in tegen de wet, maar dat is volgens de minister geoorloofd.

"Op dit moment is het beter om deze onvolkomenheid in de naleving van de wet te accepteren", schrijft Grapperhaus. Om de privacy toch zo veel mogelijk te beschermen heeft Akerboom wel besloten dat slechts een klein aantal zogeheten poortwachters toegang krijgt tot de informatie.

Letter van de wet

Grapperhaus werkt aan een aanpassing van de wet, die moet leiden tot een betere balans tussen opsporingsbelangen en de privacy van burgers. Maar die wetswijziging is nog niet klaar.

Als de politie zich aan de letter van de huidige wet moet houden, worden ook gegevens vernietigd die kunnen bijdragen aan de opsporing in cold cases. "Het oplossen van deze zaken zal hierdoor ernstig worden belemmerd. Dat wordt nu voorkomen", schrijft Grapperhaus, mede namens minister Dekker voor Rechtsbescherming.

Op dit moment zijn er zo'n 1700 zaken aangemerkt als cold case. Het gaat dan om onopgeloste moorden en zaken waar twaalf jaar of meer gevangenisstraf op staat.

Meer vrijwilligers

Grapperhaus wil meer politievrijwilligers inzetten bij het oplossen van die zaken. Zij moeten oude dossiers gaan digitaliseren, zodat ze op een moderne manier doorzocht kunnen worden. Dat kan weer nieuwe inzichten opleveren in een onderzoek. Daarnaast moet het makkelijker worden om specialisten van buiten als vrijwilliger aan te trekken, zoals notarissen en cyberspecialisten.

Eerder was aangekondigd dat de politie een experiment uitvoert met kunstmatige intelligentie om te bepalen in welke oude zaak nieuw onderzoek kansrijk is. Volgens Grapperhaus zijn de eerste resultaten daarvan positief. Er wordt nu onderzocht hoe die techniek kan worden doorontwikkeld.